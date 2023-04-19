Общество

Виктор Остренко: Старшеклассники хотят общения и с публичными людьми

Почему старшеклассники Псковской области хотят участвовать в дебатах клуба «Истина», объяснил заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Лига дебатов уже третий год открывает свои двери. Мы приветствуем все команды, которые решили попробовать свои силы. Прежде чем выносить на состязание темы, мы общаемся с ребятами. Они формулируют разнообразный перечень. Получается многоуровневый подход в работе с ребятами возраста от 8 до 11 классов. Они уже на пороге самоопределения, как профессионального, так и личностного. Они уже взрослые, хотят общения со взрослыми людьми не только в рамках учебного заведения, они хотят общения и с публичными людьми. Общественно-политическая жизнь – это вопрос ценностных ориентиров», – отметил Виктор Остренко.

По мнению вице-спикера, участие в дебатах способствует социализации старшеклассников.

«Они выходят на площадку дискуссии, отстаивают точку зрения, не всегда соответствующую их точке зрения, потому что игра предполагает так. В этом они должны проявить свое мастерство. Ребята хотят, чтобы темы соответствовали интересам не только присутствующих команд, но еще и широкому кругу ребят, кого они представляют», – объяснил он.