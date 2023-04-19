Общество

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в Wildberries

Подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерности практики Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Маркетплейс планирует это решение оспорить.

Иск к операционной компании маркетплейса — ООО «Вайлдберриз» — управление Роспотребнадзора по Московской области подало в начале марта 2023 года, сообщает РБК.

Как объяснил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области, в случае, если потребитель обнаружил у товара недостатки, не оговоренные продавцом, он вправе в том числе:

требовать замену на продукцию той же марки (модели, артикула), другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены;

требовать безвозмездного устранения недостатков;

отказаться покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;

требовать полного возмещения убытков, причиненных из-за продажи товара ненадлежащего качества.

Таким образом, при осуществлении дистанционной продажи товаров ООО «Вайлдберриз» допускает «нарушение действующего законодательства, а именно взимает или удерживает денежные средства потребителей в счет обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества», считают в областном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, 14 марта владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки.