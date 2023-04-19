Псковские следователи посетили передвижную выставку вместе с детьми-сиротами

Офицеры следственного управления СК России по Псковской области вместе с детьми-сиротами «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова» посетили передвижную выставку творческих работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области
Выставка размещена в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в городе Пскове.
Мероприятие было организовано и прошло при участии председателя Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Лидии Аверченко, псковского художника Юрия Архипова, начальника отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентины Черновой.
В ходе мероприятия ребята с организаторами и гостями ознакомились с экспозициями, поделились своим мнением об увиденном.