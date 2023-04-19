Общество

Псковские следователи посетили передвижную выставку вместе с детьми-сиротами

Офицеры следственного управления СК России по Псковской области вместе с детьми-сиротами «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова» посетили передвижную выставку творческих работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Выставка размещена в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в городе Пскове.

Мероприятие было организовано и прошло при участии председателя Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Лидии Аверченко, псковского художника Юрия Архипова, начальника отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентины Черновой.

«Целью данного мероприятия была профессиональная ориентация детей-сирот, мотивация для занятий творчеством, поддержка молодых талантов, а также стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности, инициативности и творческих способностей. Кроме того, оно позволило детям осмыслить понятия о необходимости труда и уважения к профессии, а также способствовало социализаций детей-сирот и выявлению одаренных детей для их дальнейшей поддержки», – отметили в СК.

В ходе мероприятия ребята с организаторами и гостями ознакомились с экспозициями, поделились своим мнением об увиденном.