Общество

Молодогвардейцы «Единой России» в День донора сдали 500 литров крови

Активисты «Молодой Гвардии» «Единой России» в День донора сдали 500 литров крови, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Видео: пресс-служба партии «Единая Россия»

В акции приняли участие более тысячи молодогвардейцев, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«С начала года это уже наша вторая масштабная акция. Мероприятия прошли во многих регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках. Сегодня по всей стране к нам присоединились более 1000 активистов, порядка 200 из них – в новых регионах. Спасибо каждому, кто участвует в донорских акциях и вносит свой вклад в помощь тем, кто нуждается в донорской крови», - сказал Антон Демидов.