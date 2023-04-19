Общество

Страховую выплату при смертельном случае на производстве увеличили в два раза

Страховую выплату при смертельном несчастном случае на производстве увеличили в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Федеральным законом от 3 апреля №98-ФЗ с одного до двух миллионов увеличен размер единовременной выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве. Необходимость повышения размера выплаты для родственников потерпевшего продиктована тем, что прежняя сумма не менялась с 2014 года», - пояснили в инспекции.

Порядок оформления выплаты и перечень необходимых документов не изменился - основанием для назначения страховой

выплаты является акт формы Н-1, который утверждается работодателем по итогам расследования несчастного случая. Обращаться за денежными средствами следует в Социальный фонд России (СФР).

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок исчисления среднего дневного заработка при расчете пособий по временной нетрудоспособности в случаях приостановления действия трудового договора или прохождения государственной службы. Также в страховой стаж для расчета пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитывается период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при

возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ (распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года).