Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как юродивый Николка Псков спас
перерасчет платы за СОИ
построй дом своей мечты
инициативы ЛДПР и новые проекты
Господин Рейтингомер
Защита для псковских предпринимателей
кто придет работать в больницы региона?
Топ учебных заведений
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
девять лет за подснежники
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 20.04.2023 19:200 О программе первомайских мероприятий расскажет Игорь Иванов в пресс-центре ПЛН 20.04.2023 19:060 Проект «Мемориального парка воинской славы» участников СВО презентовали в Великих Луках 20.04.2023 19:000 Штрафами на работе наказывают более 40% псковичей — опрос 20.04.2023 18:400 Подштаммом «Арктур» могут заразиться ранее переболевшие COVID-19 – вирусолог 20.04.2023 18:330 Страховую выплату при смертельном случае на производстве увеличили в два раза
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Страховую выплату при смертельном случае на производстве увеличили в два раза

20.04.2023 18:33|ПсковКомментариев: 0

Страховую выплату при смертельном несчастном случае на производстве увеличили в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области. 

 «Федеральным законом от 3 апреля №98-ФЗ с одного до двух миллионов увеличен размер единовременной выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве. Необходимость повышения размера выплаты для родственников потерпевшего продиктована тем, что прежняя сумма не менялась с 2014 года», - пояснили в инспекции. 

Порядок оформления выплаты и перечень необходимых документов не изменился - основанием для назначения страховой 
выплаты является акт формы Н-1, который утверждается работодателем по итогам расследования несчастного случая. Обращаться за денежными средствами следует в Социальный фонд России (СФР).

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок исчисления среднего дневного заработка при расчете пособий по временной нетрудоспособности в случаях приостановления действия трудового договора или прохождения государственной службы. Также в страховой стаж для расчета пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитывается период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при 
возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ (распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года). 

Теги: #инспекция #несчастный случай
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 172 человека
20.04.2023, 19:200 О программе первомайских мероприятий расскажет Игорь Иванов в пресс-центре ПЛН 20.04.2023, 19:060 Проект «Мемориального парка воинской славы» участников СВО презентовали в Великих Луках 20.04.2023, 19:000 Штрафами на работе наказывают более 40% псковичей — опрос 20.04.2023, 18:500 Телефонные мошенники похитили 1,7 млн рублей у режиссёра «Спокойной ночи, малыши!»
20.04.2023, 18:400 Подштаммом «Арктур» могут заразиться ранее переболевшие COVID-19 – вирусолог 20.04.2023, 18:330 Страховую выплату при смертельном случае на производстве увеличили в два раза 20.04.2023, 18:290 Муниципальная служба должна стать привлекательной для молодых людей - Путин 20.04.2023, 18:240 «Хорошо вписался скобарик»: новый мурал дорисовали на Запсковье
20.04.2023, 18:200 Акция по сдачи крови прошла в псковском управлении Росгвардии 20.04.2023, 18:180 Минцифры опровергло сообщения о планах рассылать повестки через «Госуслуги» 20.04.2023, 18:150 Соревнования спасателей по ликвидации последствий ДТП прошли в Пскове 20.04.2023, 18:130 Подрядчика для ремонта флигеля усадьбы Ганнибалов вновь ищут в «Михайловском»
20.04.2023, 18:090 Псковские следователи посетили передвижную выставку вместе с детьми-сиротами 20.04.2023, 18:060 Публика оставила отзывы о премьере драмы «Лягушки» псковского театра 20.04.2023, 18:000 Двоюродную сестру ищет псковичка через телешоу «Жди меня» 20.04.2023, 17:570 Более 300 псковичей купили средства реабилитации по электронному сертификату с начала года
20.04.2023, 17:522 Ольгинский мост полностью откроют на время закрытия Троицкого - Борис Елкин 20.04.2023, 17:460 Власти Ленинградской области сообщили о нашествии нерп. ФОТО 20.04.2023, 17:440 Книгу «Грибы Пушкинского заповедника» подарили «Михайловскому» 20.04.2023, 17:380 Вакансии с зарплатой до 75 тысяч рублей открыты в военном оркестре ВДВ в Пскове
20.04.2023, 17:291 Дополнительный набор в секцию велоспорта проводит псковская спортшкола 20.04.2023, 17:210 Молодогвардейцы «Единой России» в День донора сдали 500 литров крови 20.04.2023, 17:160 До +20°C прогреется воздух в Псковской области 21 апреля 20.04.2023, 17:080 На ремонт здания великолукского горсуда готовы потратить более 160 млн рублей
20.04.2023, 16:580 «Русь Владимирская»: как народные песни всей страны зазвучали в Пскове 20.04.2023, 16:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 апреля 20.04.2023, 16:460 Участников псковских «Пушкинских уроков» ждут с ответным визитом в «Михайловском» 20.04.2023, 16:370 Виктор Остренко о сохранении объектов культурного наследия и муниципальной реформе
20.04.2023, 16:283 ДТП с участием электросамокатчика в Пскове сняла камера видеонаблюдения 20.04.2023, 16:190 Россиянин заразился корью и выпил 30 таблеток парацетамола 20.04.2023, 16:090 Из-за закрытия Троицкого моста в Пскове изменится схема движения автобусов 20.04.2023, 15:511 Неплательщиков за потребленный газ отключают от снабжения в Псковской области
20.04.2023, 15:420 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023, 15:410 Mash: Арест экс-замминистра культуры связан с хищением денег по «Пушкинским картам» 20.04.2023, 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 20.04.2023, 15:252 «Сообразим на троих»: Итоги встречи президента и губернатора, выборы-2023 и когда проснется оппозиция? ВИДЕО
20.04.2023, 15:120 Редкий значок в честь крещения Руси продают в Пскове за 10 тысяч рублей 20.04.2023, 15:100 Замедление годового роста цен в Псковской области объяснили в Центробанке 20.04.2023, 14:540 Студенты из Узбекистана могут принять участие в референдуме своей страны в Пскове 20.04.2023, 14:463 Фотофакт: Ребенок крушит детскую площадку на Завеличье
20.04.2023, 14:390 Опубликована программа выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в Пскове 20.04.2023, 14:370 Жители Псковского района почтили память Александра Невского 20.04.2023, 14:220 Виктор Остренко: Старшеклассники хотят общения и с публичными людьми 20.04.2023, 14:130 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о «рецепте» спасения исторических усадеб Псковщины. ВИДЕО
20.04.2023, 14:050 Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров в Wildberries 20.04.2023, 13:571 Законопроект о первых выборах в новых муниципальных округах поступил в Собрание 20.04.2023, 13:470 Изменения в законодательстве по охране труда псковичам объяснят на конференции 20.04.2023, 13:450 Небольшим городам не нужны гостиницы на 120 номеров — Виктор Остренко
20.04.2023, 13:310 Всех желающих приглашают на субботник в Корытовский лесопарк 20.04.2023, 13:220 СК сообщил о смерти шести постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге 20.04.2023, 13:101 Запутанное дельце: как журналисты столетнюю правду искали 20.04.2023, 13:091 Сколько задолжали за мусор жители и юрлица Псковской области. ИНФОГРАФИКА
20.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 20.04.2023, 12:570 Виктор Остренко: Нужно поддержать желающих отреставрировать исторические усадьбы инвесторов 20.04.2023, 12:450 Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценке экспертов 20.04.2023, 12:390 Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском»
20.04.2023, 12:280 Детское дефиле пройдет в псковском Fjord Plaza 20.04.2023, 12:200 Губернатор навестил мобилизованных псковичей в зоне спецоперации. ВИДЕО 20.04.2023, 12:070 «Сообразим на троих»: Итоги встречи президента и губернатора, выборы-2023 и когда проснется оппозиция? 20.04.2023, 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая
20.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 20.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 апреля 20.04.2023, 11:580 Командующим Тихоокеанским флотом могут назначить уроженца Печор 20.04.2023, 11:510 Участника нападения на псковских десантников в Чечне осудили на 23 года колонии
20.04.2023, 11:420 В парниковой российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков 20.04.2023, 11:380 Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая 20.04.2023, 11:270 Всероссийский форум «Разговоры о важном» стартует в Пушкинских Горах 20.04.2023, 11:220 Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе приехала в Псков с рабочим визитом
20.04.2023, 11:170 Пассажирские катера до Талабских островов начнут курсировать в апреле 20.04.2023, 11:000 Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть 20.04.2023, 10:510 Минометную мину обнаружили у паломнического центра в Печорах 20.04.2023, 10:480 «Гайд-парк»: Виктор Остренко о «рецепте» спасения исторических усадеб Псковщины
20.04.2023, 10:390 Две короткие рабочие недели ждут россиян в первой половине мая 20.04.2023, 10:372 Подозреваемую в коррупции экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали в Москве 20.04.2023, 10:270 Сергея Вострецова переизбрали на пост председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ 20.04.2023, 10:141 Беспилотник в аэропорту Пскова обнаружили уборщики — Baza
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru