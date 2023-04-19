Общество

Израильские гипсофилы уничтожат в Псковской области из-за опасного насекомого

Израильские гипсофилы уничтожат в Псковской области из-за обнаружения в партии карантинного объекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управление Россельхознадзора.

При карантинном фитосанитарном контроле 3825 гипсофил, выращенных в Израиле, выявили насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Цветы перевозились из Латвии в адрес одной из петербургских фирм.

Проведённая лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Выпуск 3825 свежих цветов на территорию Российской Федерации запретили, растительная продукция будет уничтожена по решению собственника.