Гребень антициклона из Скандинавии захватит Псковскую область, сообщает Гидрометцентр России.

«В северной половине Европейской части нашей страны погоду поделили между собой тёплый антициклон в западных регионах и пасмурный циклон - в восточных. И весна не везде успешно пробивает себе дорогу. Гребень антициклона из Скандинавии захватит Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, а также Карелию и Вологодскую область. 21-23 апреля погода здесь будет без осадков, с переменной облачностью, очень теплой в дневные часы. Лишь в Карелии 22-23 апреля ночью возможен небольшой мокрый снег, а днем - небольшой дождь. Будет наблюдаться большой суточный ход температуры воздуха», - говорится в прогнозе синоптиков.