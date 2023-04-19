Общество

Александр Котов: Через местное самоуправление реализуется народовластие

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и активистов местного самоуправления с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Местное самоуправление – важнейший элемент гражданского общества, через который реализуется народовластие. Жизнь доказала, что при грамотной организации именно местное самоуправление является самой действенной и наиболее адаптированной к решению местных задач формой хозяйственной деятельности на территориях», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что с учётом огромной значимости этого института в настоящее время в Псковской области проводится реформирование системы местного самоуправления – первые восемь районов уже преобразованы в муниципальные округа. Главная цель централизации муниципальной власти – сделать её максимально эффективной в решении вопросов местного значения. Достигнуть этого удастся через объединение ресурсов, новые возможности использования действующих финансовых механизмов, а также более активное вовлечение инициативных граждан в процесс общественного управления территориями.

«От всей души благодарю сотрудников и ветеранов органов местного самоуправления, активистов ТОС и всех неравнодушных граждан за созидательную любовь к родной земле, гражданскую ответственность и добросовестный труд. Здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!» – заключил он.