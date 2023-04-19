Должен ли ребенок уметь читать перед поступлением в школу, рассказал Геннадий Иойлев

Официальных требований относительно навыков для будущих первоклассников нет. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.
«В законодательстве прямого упоминания относительно того, что ребенок должен прийти в школу и уже обладать какими-то навыками, конечно, нет. Ребенок приходит в школу, он уже получал какие-то навыки, чему-то учился, находясь, например, в дошкольном учреждении. Там проводят различные занятия для разных возрастов. Соответственно, ребенок обладает какими-то знаниями и навыками. В любом случае, это не говорит о том, что ребенок должен обладать какими-то навыками чтения, навыками счета. Прямого указания на это в нормативных актах нет», – рассказал Геннадий Иойлев в эфире ГТРК «Псков».
Напомним, прием детей в первый класс стартовал в Пскове 1 апреля и продлиться до 30 июня. Второй этап начнется 6 июля. С этого момента подать заявление о приеме в первый класс могут все желающие. Зачисление происходит при наличии свободных мест.