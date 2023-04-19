Общество

Второй этап благоустройства Детского парка начался в Острове

Второй этап благоустройства Детского парка начался в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«На сегодняшний день рабочие ведут подготовку площадок для паркура и установки детского игрового оборудования. В дальнейшем подрядчик приступит к монтажу детского игрового комплекса с травмобезопасным искусственным покрытием. Оборудование игрового комплекса будет рассчитано на детей в возрасте от 2 до 12 лет», - рассказал Дмитрий Быстров.

Планируется, что работы завершат в июле.

Ремонт проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», объект стал победителем рейтингового голосования.