Общество

«Подстрочник»: Как превратить детский лагерь в лучшее место на Земле? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 апреля.

Совсем скоро завершится учебный год и школьники отправятся отдыхать в загородные лагеря. Кому-то из детей лагерь не «заходит»: время тянется бесконечно, мероприятия неинтересные, кормят не очень, и уже через несколько дней после начала смены хочется скорее вернуться домой. А кто-то вспоминает время, проведенное в лагере, как самый счастливый период детства, который дарит новых друзей и новые впечатления, погружает в режим творчества и дает позитивный заряд на год вперед.

Как превратить детский лагерь в лучшее место на Земле, чтобы детям было интересно, чтобы они не скучали и (в хорошем смысле) не хотели возвращаться домой? Об этом ведущий Артем Татаренко поговорил с гостем студии - основателем и руководителем проекта «Камчатка» Сергеем Ремером.