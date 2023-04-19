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Общество

Вячеслав Володин предложил ограничить онлайн-обучение в школах

21.04.2023 17:52|ПсковКомментариев: 0

Дистанционное обучение можно применять только в исключительных случаях, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.

Политик рассказал, что ему поступают жалобы от родителей школьников на продолжение онлайн-обучения после снятия коронавирусных ограничений. По мнению многих родителей, подобный формат негативно отражается на качестве образования. Кроме того, дисциплина и мотивация при дистанционных занятиях также снижается. 

По мнению спикера, классическое образование только в крайних случаях можно временно заменять дистанционным, онлайн-обучение не должно становиться стандартом, сообщает Федеральное агентство новостей

Теги: #школа #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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