Общество

Вячеслав Володин предложил ограничить онлайн-обучение в школах

Дистанционное обучение можно применять только в исключительных случаях, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.

Политик рассказал, что ему поступают жалобы от родителей школьников на продолжение онлайн-обучения после снятия коронавирусных ограничений. По мнению многих родителей, подобный формат негативно отражается на качестве образования. Кроме того, дисциплина и мотивация при дистанционных занятиях также снижается.

По мнению спикера, классическое образование только в крайних случаях можно временно заменять дистанционным, онлайн-обучение не должно становиться стандартом, сообщает Федеральное агентство новостей.