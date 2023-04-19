Общество

Об особенностях обращений 2022 года рассказали уполномоченные Александру Котову

Региональные уполномоченные встретились с председателем областного Собрания Александром Котовым накануне ежегодного доклада в парламенте. Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылёв и Наталия Соколова рассказали спикеру об особенностях работы в 2022 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На деятельности всех трёх уполномоченных сказались общие политические процессы – проведение спецоперации, миграция населения и санкции повлияли на характер поступавших обращений.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов обозначил три новых направления, ставших в итоге лейтмотивом годовой работы: вопросы защиты прав эвакуированных граждан, военнослужащих, мобилизованных и их семей составили почти треть адресованных вопросов.

«Впервые увеличилось количество жалоб на органы военного управления. В основном они были связаны с животрепещущими темами – погибшими военнослужащими, пропавшими без вести, оказавшимися в плену, а также с вопросами получения медпомощи», - конкретизировал Дмитрий Шахов.

Александр Котов поинтересовался, снизилась ли со временем острота и количество таких жалоб. Дмитрий Шахов подтвердил, что их действительно стало меньше, а замечания по получению социальной поддержки пропали совсем – их оперативно отрабатывают комитет по социальной защите и Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих.

Анализ поступивших обращений, по словам уполномоченного, ляжет в основу предложений по корректировке федерального законодательства, которые будут направлены в областное Собрание в ближайшее время.

Доля обращений, которая так или иначе затрагивает сферу политических прав, увеличилась и составила 42%. На региональные и муниципальные органы власти количество жалоб, по словам Дмитрия Шахова, было минимальным.

«Год стал проверкой, – отметила в свою очередь уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова. – Перед нами встали проблемы вынужденных переселенцев, поступали сигналы по пересечению границы семей с несовершеннолетними без документов с отметкой о прибытии на территорию Российской Федерации из регионов Украины, следующих в другие государства. Мы оперативно реагировали, оказывали содействие – детям, семьям». Кроме того, в течение года велась работа с семьями военнослужащих и мобилизованных.

Несмотря на вызовы, режим работы проходил в прежнем темпе. Наталия Соколова рассказала об участии региона в федеральных программах и пилотных проектах, ориентированных на сопровождение граждан с ограниченными возможностями здоровья, на создание безбарьерных подростковых центров. «Особое внимание уделялось теме семьи, межличностных конфликтов, теме буллинга в детских коллективах, алгоритмам перемещения детей в ситуации безнадзорности», - рассказала уполномоченный.

Практически в два раза сократилось количество обращений по социальным выплатам, чему, по словам детского уполномоченного, способствовала эффективно выстроенная комитетом по соцзащите система «одного окна».

Наталия Соколова сообщила, что также готова представить предложения по совершенствованию законодательства, в частности, они будут касаться безопасного использования электросамокатов и корректировки регионального закона, ограничивающего продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет.

Год был непростой и для бизнеса, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев. «Сначала были отголоски пандемии, работали куаркоды, а затем начались санкции со стороны недружественных стран, закрылись границы», - напомнил правозащитник и особенно выделил проблемы предпринимателей, занятых в сфере международных грузоперевозок и лесопереработки.

Часть компаний столкнулась с проблемой неоплаты государственных и муниципальных контрактов за поставку расходных материалов. «Бизнес терпит, поставщики продолжают работать, но ситуация требует анализа», - обратил внимание Аркадий Мурылёв.

Кроме того, поступают обращения по нарушению сроков техприсоединения к электрическим сетям. Жалобы к уполномоченному исчисляются десятками, а в антимонопольной службе их уже больше сотни – и от граждан, и от бизнеса. «В одностороннем порядке сроки увеличивают до года, до полутора лет, ссылаясь на специальную военную операцию. Кто-то не смог подключиться в прошлом году во время действия льготной программы, а сейчас её отменили, и суммы вырастают до миллиона», - обозначил ещё одну ключевую проблему бизнеса Аркадий Мурылёв.

«Изменение сроков подключения я бы вынес в отдельную тему, - отреагировал на информацию Александр Котов. – Есть смысл послушать руководителя на парламентском часе. Считаю, что в нашей ситуации подход нужно кардинально менять – время дорого, так экономика не заработает. И в ручном режиме подобные вопросы не должны решаться. Если кто-то изъявил желание организовать производство и нужна электроэнергия, ему спасибо нужно сказать».

Александр Котов поблагодарил уполномоченных за работу и отметил, что правозащитники всегда могут рассчитывать на поддержку областного Собрания. «Хочу подчеркнуть важную роль института уполномоченных в нашем регионе. Это, прежде всего, обратная связь с жителями области. И особая значимость заключается не только в вопросах контроля за исполнением действующего законодательства в части соблюдения прав и законных интересов граждан, но и в возможности выявлять проблемы в вашей сфере деятельности и предлагать пути их решения. Областное Собрание депутатов в этом случае для вас является хорошим инструментом, если есть необходимость законодательного регулирования», - отметил Александр Котов.

Доклады Дмитрия Шахова и Аркадия Мурылёва включены в повестку апрельской сессии. Наталия Соколова расскажет депутатам о своей работе в мае.