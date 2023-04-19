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Общество

Предложение усыплять бродячих животных поддержали в Совфеде

22.04.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Эвтаназия бродячих животных может оказаться в какой-то момент необходимой, так как выбрасывать животных на помойку после того, как на них потратили большое количество бюджетных средств – абсурдно, заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.

Депутаты оренбургского заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания, но будут усыплять, если животное проявляет агрессию.

«Я думаю, что в определённых условиях с соблюдением определённых серьёзных мер эвтаназия не нужна, она, возможно, в какой-то момент окажется необходимой, к сожалению. Надо обсуждать», - приводит слова сенатора РИА Новости.

Башкин подчеркнул, что отлавливать животное, тратить на его лечение много денег, а потом «вышвыривать обратно на помойку, где забрали» - «достаточно абсурдно и недоработано».

«Хочу сказать, что вот этот формат (эвтаназия – ред.) был в своё время принят, в общем-то, с учётом мнения зоозащитников. Поэтому я очень рассчитываю на то, что все зоозащитники, которые так горячо выступали против эвтаназии агрессивных бездомных и несчастных животных – они (зоозащитники – ред.) их (животных – ред.) разберут всех, а те зоозащитники, которые откажутся забирать животных – можно считать, что они, скорее всего, обрекут животное в случае принятия подобных предложений на эту гуманную гибель», - добавил парламентарий.

По словам сенатора, гораздо лучше проработать «технику ответственного приобретения животного».

«Создавать условия, когда просто так бесконтрольно приобретать животное и также бесконтрольно с ним расставаться, было бы невозможно. Здесь, конечно, в пользу может прийти мировой опыт, который не всегда отрицательный – когда, например, приобрести щенка можно только в установленном месте под установленную официальную регистрацию с привязкой к владельцу», - объяснил Башкин.

В Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Сообщалост, что ребёнок был один, очевидцев нет. СК возбудил уголовные дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу был задержан начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Байкаров, он под домашним арестом.

С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. Власти региона еще в 2021 году обращались к федеральным властям с просьбой изменить закон об обращении с животными, в том числе усыплять немотивированно агрессивных собак. Но инициатива не была поддержана.

Теги: #собаки #бездомные животные #бездомные
Источник: Псковская Лента Новостей
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