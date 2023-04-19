Общество

Андрей Турчак рассказал о ситуации с законопроектами по вопросам СВО

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», сообщает официальный Telegram-канал партии.

Фото здесь и далее: Андрей Турчак / Telegram

Андрей Турчак возглавил рабочую группу фонда по законодательству. Он сообщил членам наблюдательного совета о законопроектах рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет. Ряд из них уже приняты, часть на рассмотрении Госдумы.

«В третьем чтении принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. На следующей неделе этот закон будет одобрен Советом Федерации. Ряд законопроектов находится на рассмотрении. Это принятый в первом чтении законопроект, предоставляющий участникам и ветеранам СВО, членам их семей право на бесплатную юридическую помощь. Также готовятся к рассмотрению поправки в Трудовой кодекс о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами на период несения службы в зоне СВО. Законопроект, позволяющий семьям бывших сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении своих обязанностей в зоне спецоперации, воспользоваться положенной выплатой на приобретение или строительство жилья», - рассказал Андрей Турчак.

Он добавил, что к внесению в Госдуму готовится законопроект, который расширит для участников СВО возможности участия в военной ипотеке. В работе ещё одна закинициатива. Она предусматривает первоочередное зачисление детей погибших участников СВО в детские сады, школы, оздоровительные лагеря.

Из реализованных предложений группы: