Общество

Ученик псковской школы стал победителем олимпиады ЦИК РФ по вопросам избирательного права

Ученик 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова» Мартин Яковлев стал победителем Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права «Софиум», которую проводит ЦИК РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

В олимпиаде принимали участие более 12 тысяч школьников со всей страны, 96 - дошли до финала, и только 41 человек набрал максимальное количество баллов – 10 из 10. Они и были признаны победителями.

«Поздравляю Мартина со столь значимым достижением! Благодарю председателя ТИК Пскова Анну Садовникову за подготовку нашего участника и депутата областного Собрания Алексея Севастьянова за помощь с проездом и проживанием», –отметил губернатор.