Общество

Последствия курения вейпов сравнили с тяжелым течением COVID-19

Курение вейпов может нанести серьезный вред работе мозга и дыхательной системе человека. Об этом рассказал доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.

Он также назвал главную опасность для здоровья от курения электронных сигарет, сообщает «Лента.ру».

«Все продукты, которые мы вдыхаем в горячем виде, всасывается в легочную альвеолу. Первыми встречаются с этой гадостью сосуды легких, поэтому образуются фиброзные изменения альвеолы. Легкие детей и юношей могут быть подобны тем, которые перенесли тяжелый ковид», — объяснил специалист.

Постепенно от курения электронных сигарет происходят тяжелые изменения в легких. Человек может начать испытывать недостаток дыхания, все это с течением времени плохо сказывается на общем состоянии и дыхательной системе в целом. Поскольку пропиленгликоль при вдыхании в организм может вызывать привыкание, бросить бывает очень сложно, добавил Александр Карабиненко.

«Этот продукт основан на содержании в курительной смеси пропиленгликоля — есть такой синтетический продукт, который отравляет в основном головной мозг и легкие», – пояснил доктор медицинских наук.

«Чтобы как-то этот продукт облагородить, к пропиленгликолю добавляют различные ароматические и другие приятные на запах продукты. Все это связано с тем, чтобы продвинуть продукт, привлечь людей. Но на самом деле те ароматические продукты, которые туда добавляются, содержат очень много органических веществ, которые вредно действуют на весь организм в целом» — отметил врач.

По словам пульмонолога, вейпы одинаково вредны взрослым и детям и наносят непоправимый урон здоровью.

«Что касается детей, то это такая вредоносная вещь, из-за которой ребенок вырастает неполноценным гражданином в плане здоровья. Он по сравнению с другими сверстниками хуже дышит, чаще кашляет. Если смотреть на рентгеновскую картину этих детей, у них легкие стареют. Например, у ребенка 15 лет могут быть легкие как в 60 лет», — заключил он.

Напомним, 11 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям вейпов, а также жидкостей и расходников для них.

Также инициатива подразумевает ограничение продажи электронных испарителей везде, кроме розницы. Их можно будет продавать по прейскуранту с закрытой витрины, как сейчас это происходит с обычными сигаретами. Открытая выкладка будет запрещена. Кроме того, законопроект предлагает запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами, которые привлекают несовершеннолетних.