Общество

Россиян предупредили об опасности злоупотребления хурмой

При употреблении в пищу хурмы стоит соблюдать некоторую осторожность, так как злоупотребление ею может спровоцировать тошноту и ряд других проблем со здоровьем.

Об опасности переедания этой ягоды предупредила россиян эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с «Известиями».

Врач объяснила, в хурме содержится большое количество танина — вещества, которое делает ее вязкой на вкус. Его избыток в организме, помимо тошноты, может вызвать сильные боли в желудке. Кроме того, по словам Тананакиной, танин может вступать в реакцию с желудочным соком, из-за чего волокна, кожура и семена хурмы могут преобразоваться в неперевариваемую массу.

Удаление этого образования занимает много времени: сначала массу уменьшают медикаментозными средствами, а потом извлекают хирургическим путем, пояснила врач-эндокринолог.

Еще одна опасность заключается в высоком содержании сахара в этой ягоде, продолжила эндокринолог. По этой причине ее нужно с осторожностью употреблять в пищу людям с диабетом. Воздержаться от включения в рацион хурмы стоит и тем, кто страдает от аллергии на этот продукт, в противном случае это может стать причиной приступа удушья, подытожила Тананакина.