Общество

Военный дал 14-летней интернет-знакомой логин и пароль от банка и потерял 3 млн рублей

Военный познакомился в социальных сетях с 14-летней девочкой. Он дал ей логин и пароль от мобильного банка, после чего с его счета списали 3 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, в 2022 году пулеметчик, находясь на службе в ВМФ, познакомился в социальных сетях с 14-летней девочкой. Его не смутил возраст, после чего они стали активно переписываться. Через год мужчина сообщил школьнице логин и пароль мобильного банка, на этом их общение закончилось.

Через несколько дней Дмитрий увидел, что неизвестный вывел 3 млн рублей с его счета. Мужчина посчитал, что к этому может быть причастна интернет-знакомая, и сообщил о произошедшем в полицию.

Школьница сказала военному, что проживает в Пермском крае, однако ее нашли в Свердловской области. Девочка стала подозреваемой в краже в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.