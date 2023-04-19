Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Защита для псковских предпринимателей
как юродивый Николка Псков спас
кто придет работать в больницы региона?
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
перерасчет платы за СОИ
Топ учебных заведений
инициативы ЛДПР и новые проекты
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
новые скверы
девять лет за подснежники
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 24.04.2023 09:450 Фотофакт: Первые одуванчики распустились в Пскове 24.04.2023 09:350 Полярное сияние видели жители европейской части России 24.04.2023 09:150 Как мошенники могут украсть деньги без данных карты, рассказал эксперт 24.04.2023 08:580 Соединение Венеры с Луной и ярчайшее полярное сияние запечатлел фотограф под Изборском 24.04.2023 08:510 Внедрение беспилотных технологий в российских поездах откладывается
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 17.04.2023 17:011 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как мошенники могут украсть деньги без данных карты, рассказал эксперт

24.04.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Мошенники всегда идут нога в ногу с прогрессом и с банковскими инновациями, порой стараясь опередить их, чтобы воспользоваться в своих целях, пояснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков.

Так, недавно банки начали предоставлять своим клиентам возможность снять наличные по QR-коду без использования карты и введения ПИН-кода. Для этого нужно выбрать соответствующую услугу в банкомате, отсканировать сгенерированный им код телефоном, подтвердить свою личность в приложении банка и снять наличные, пишет агентство «Прайм».

Также эта опция позволяет сгенерировать QR-код для снятия наличных человеком, не являющимся владельцем карты, например, ребенком или родственником. Именно этим и пользуются мошенники. Они звонят людям, сообщают о запросе на снятие наличных и просят прислать QR-код для отмены операции, по которому снимают деньги в банкомате.

QR-коды для списания и начисления бонусов применяют почти во всех самых популярных приложениях — это могут быть и супермаркет, и АЗС, и продажа запчастей, и разовые скидки в фастфуде и даже разовые проходы в фитнес-залы. Однако мошенники могут списать все накопленные бонусы.

Еще более опасны случаи, когда мошенники расклеивают QR-кодами фишинговые сайты. Они могут быть где угодно и с привлекательными лозунгами, а при переходе вы попадаете на подменный сайт магазина со скидками или даже госучреждения.

Новая тема мошенников — «зацепить» жертву, создавая подставные ресурсы, например, как меньше заплатить налогов для бухгалтеров, помощь в чем-то. При скачивании поисковой выдачи в виде шаблона документов или архива сразу после распаковки/разархивирования происходит загрузка вредоносного ПО. Вирус незаметно начинает собирать информацию о системе и внедряет троянскую программу с целью заполучить ваши персональные данные и данные счетов для вывода денег.

«Будьте бдительны, мошенники намеренно покупают платную рекламу в интернете для привлечения вашего внимания и выманивания ваших денег», — призвал Максим Марков.

Теги: #мошенники #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 284 человека
24.04.2023, 10:130 Мужчина погиб при пожаре в Печорах 24.04.2023, 10:000 Малолетний ребенок упал из окна третьего этажа под Псковом 24.04.2023, 09:450 Фотофакт: Первые одуванчики распустились в Пскове 24.04.2023, 09:350 Полярное сияние видели жители европейской части России
24.04.2023, 09:300 В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин 24.04.2023, 09:280 Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района 24.04.2023, 09:150 Как мошенники могут украсть деньги без данных карты, рассказал эксперт 24.04.2023, 09:000 Центры обслуживания «Псковэнергосбыта» изменят режим работы в первые дни мая
24.04.2023, 08:580 Соединение Венеры с Луной и ярчайшее полярное сияние запечатлел фотограф под Изборском 24.04.2023, 08:510 Внедрение беспилотных технологий в российских поездах откладывается 24.04.2023, 08:430 В «Михайловском» ждут гостей на большую майскую программу 24.04.2023, 08:270 Почти 30 человек преодолели «Ледяной заплыв» на Великой в Пскове
24.04.2023, 08:100 Международный день солидарности молодежи отмечают 24 апреля 24.04.2023, 07:530 Псковская область заняла 40 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость 24.04.2023, 07:351 Вандалы разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО 24.04.2023, 07:172 Какие болезни можно привезти из отпуска, объяснила врач
24.04.2023, 06:580 Дожди придут на Северо-Запад России 23.04.2023, 23:482 Единоросс Юрий Кравцов набрал более 80% голосов на выборах главы Пустошкинского района 23.04.2023, 23:420 Опочанин свалился с мотоцикла и попал в больницу 23.04.2023, 23:350 Итоговая явка на выборах главы Пустошкинского района превысила 40%
23.04.2023, 22:400 В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях нового штамма коронавируса «Арктур» 23.04.2023, 22:062 Игорь Сопов: В Пустошкинском районе явка получилась достаточно высокой для муниципальных выборов 23.04.2023, 22:030 Умер входивший в список Forbes депутат от «Единой России» 23.04.2023, 21:450 Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Пустошкинском районе
23.04.2023, 21:172 Фильм «Вызов» возглавил российский рынок проката в первый уик-энд 23.04.2023, 20:450 МВД включило в экзамен на водительские права правила использования электросамокатов 23.04.2023, 20:170 В России начали восстанавливаться цены на жилье 23.04.2023, 20:000 Завершились досрочные выборы главы Пустошкинского района
23.04.2023, 19:440 Врач назвала причину пробуждения в одно и то же время каждую ночь 23.04.2023, 19:220 Великолукский шахматист победил в составе команды в турнире «Кубок друзей Г. Находкина» 23.04.2023, 19:010 О дорожных работах на трассе Р-23 предупредили псковских автомобилистов 23.04.2023, 18:490 До +22°C и день без осадков прогнозируют в Псковской области 24 апреля
23.04.2023, 18:263 Военный дал 14-летней интернет-знакомой логин и пароль от банка и потерял 3 млн рублей 23.04.2023, 18:040 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 18:00 превысила 38% 23.04.2023, 17:302 Интерактив: Хлебное место 23.04.2023, 17:110 Пропавшую на 10 дней девушку нашли в Локнянском районе
23.04.2023, 16:500 Россиян предупредили об опасности злоупотребления хурмой 23.04.2023, 16:263 Жена российского капитана сообщила, что пираты захватили прогулочное судно в Красном море 23.04.2023, 16:041 Трое псковичей заняли призовые места на соревнованиях СЗФО по дзюдо 23.04.2023, 15:440 МЧС предупредило псковичей о высокой опасности пожаров
23.04.2023, 15:193 Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» в Госдуме пробежал «Псковский марафон» 23.04.2023, 15:090 Явка на выборах главы Пустошкинского района составила почти 36% 23.04.2023, 14:583 Владимир Кузь об участии в марафоне: Заниматься спортом необходимо для поддержания собственного здоровья 23.04.2023, 14:450 Хотел переродиться: голого мужчину выловили из Москвы-реки
23.04.2023, 14:140 Россияне стали реже планировать работать после выхода на пенсию 23.04.2023, 13:551 Последствия курения вейпов сравнили с тяжелым течением COVID-19 23.04.2023, 13:370 Турнир по гигантболу пройдёт в Пскове 23.04.2023, 13:231 30-летняя жительница Локнянского района пропала более недели назад
23.04.2023, 12:590 День настольного тенниса отмечают сегодня во всем мире 23.04.2023, 12:400 Неосторожное курение привело к смерти женщины при пожаре в Великолукском районе 23.04.2023, 12:181 Cудья Верховного суда российского региона погиб в ДТП 23.04.2023, 12:040 Почти 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пустошкинского района
23.04.2023, 11:500 «Вахта памяти» стартовала в Невельском районе 23.04.2023, 11:380 Посетитель ТЦ упал с эскалатора и приземлился на прилавок с яблоками 23.04.2023, 11:211 Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России 23.04.2023, 10:587 Экс-пресс-секретарь и экс-лидер псковских отделений ЕР и ЛДПР стали супругами
23.04.2023, 10:440 Скончался известный советский композитор Алексей Муравлев 23.04.2023, 10:240 Потомков бывшего военного разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня» 23.04.2023, 10:031 Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20% 23.04.2023, 09:469 Космонавт ответил на обвинение в травле актрисы Юлии Пересильд
23.04.2023, 09:191 Антипасху отмечают православные 23 апреля 23.04.2023, 09:000 Ученик псковской школы стал победителем олимпиады ЦИК РФ по вопросам избирательного права 23.04.2023, 08:000 Начался второй день голосования на выборах главы Пустошкинского района 22.04.2023, 22:000 Урок по правилам дорожного движения провели в псковском скейт-парке
22.04.2023, 21:390 Аналитик назвал самый ненадежный пароль для смартфона 22.04.2023, 21:151 Спектакль «Морфий» псковского драмтеатра стал лауреатом премии «Золотая маска – 2023» 22.04.2023, 21:150 Вакансия полицейского открыта в псковском УМВД 22.04.2023, 20:540 Малый бизнес в Пскове увеличил спрос на новый персонал на 38%
22.04.2023, 20:450 Псковские футболисты встретились в матче «Зенит» - «Локомотив» 22.04.2023, 20:351 Туманность Орел в созвездии Змеи запечатлел псковский астрофотограф 22.04.2023, 20:230 В Израиле смогли напечатать мясо рыбы на 3D-принтере 22.04.2023, 20:180 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
22.04.2023, 20:160 Уроки парламентаризма провели в школах Пскова 22.04.2023, 20:001 Завершился первый день голосования на выборах главы Пустошкинского района 22.04.2023, 19:410 Опочанин в очередной раз попался полиции пьяным за рулем 22.04.2023, 19:292 Замруководителя аппарата правительства Псковской области назначен Андрей Вьюнов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru