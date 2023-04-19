Общество

20% псковичей не используют в работе иностранный язык — опрос

Самым полезным для карьеры сегодня и в будущем псковичи по-прежнему считают знание английского и китайского языков. Каждый пятый (20%) констатирует, что в его работе ни нужен никакой иностранный язык. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй псковичи (50%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский. Другие языки упоминались гораздо реже: в важности владения немецким убеждены 5%, итальянским, японским и арабским — по 2%.

О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (64%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (13%).

По мнению горожан, владение английским и китайским языками не утратит своей значимости и в ближайшие десятилетия: 46% опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский, каждый четвертый (22%) убежден в пользе изучения китайского. По 4% думают, что их детям потребуется умение говорить по-немецки и по-испански, по 2% уверены в важности арабского, французского, японского и итальянского, еще 2% назвали другие варианты. Лишь 6% опрошенных считают, что их ребенку знание иностранных языков не пригодится.