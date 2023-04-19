Общество

Закон о тарифном регулировании оплаты труда рассмотрел социальный комитет Собрания

Закон о тарифном регулировании оплаты труда рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Закон Псковской области от 30 апреля 1996 № 17-ОЗ «О тарифном регулировании оплаты труда» определяет правовые и организационные основы тарифного регулирования заработной платы во внебюджетном секторе экономики на основе заключения регионального тарифного соглашения между территориальными объединениями профсоюзов, территориальными объединениями работодателей и администрации Псковской области.

«Данные основы тарифного регулирования предусматривались указом президента РСФСР от 15 ноября 1991, которым признавалось целесообразным начиная с 1991 года заключать трехсторонние отраслевые тарифные соглашения между органами государственного управления, профсоюзами и представителями собственников, предусмотрев в них взаимные обязательства сторон, регулирующие социально-трудовые отношения в области организации, оплаты труда, социальных гарантий, найма и увольнения работников, обеспечивающие повышение эффективности производства, укрепление трудовой дисциплины, предотвращение трудовых конфликтов, а также соблюдение интересов трудящихся при проведении приватизации. Данный указ утратил силу», – рассказала врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер.

В настоящее время в соответствии с законодательством в сфере труда все организации (за исключением тех, финансирование содержания которых осуществляется из бюджетов различных уровней) самостоятельно определяют размеры тарифных ставок и должностных окладов, устанавливают виды стимулирующих доплат и надбавок. Заработная плата каждому работнику устанавливается в зависимости от его вклада в реализацию уставных целей деятельности предприятия, качества труда, квалификации, стажа работы и многих других факторов, а также размера дохода предприятия, направляемого на оплату труда.

В Псковской области между сторонами социального партнерства заключается региональное соглашение о минимальной заработной плате, оно действует в отношении всех работодателей региона, кроме представивших письменные мотивированные отказы от присоединения к соглашению.

Но полномочия по тарифному регулированию систем и размеров оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики у органов государственной власти Псковской области отсутствуют.

Предлагается признать законопроект о тарифном регулировании оплаты труда утратившим силу.

«От этого будет лучше или хуже?» – уточнил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян .

Нина Бухмиллер ответила, что данная мера позволяет привести законодательство в соответствие «Он не работал на протяжении нескольких лет, когда был введен другой закон в 2012 году», – пояснила она.