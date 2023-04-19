Общество

Псковские коммунисты предлагают скорректировать даты рождения для получения статуса «дети войны»

Дату рождения для установки статуса «дети войны» предлагают скорректировать в Псковской области. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона Псковской области подготовлен фракцией КПРФ «в целях справедливого наделения особым социальным статусом "дети войны" граждан, проживающих в Псковской области и родившихся в период с 22 июня 1928 года по 31 декабря 1945 года в пределах границ СССР или в пределах границ территорий, принятых в состав СССР».

Коммунисты предлагают изменить предельную дату рождения для включения в категорию «дети войны»: со 2 сентября 1945 года на 31 декабря 1945 года. По мнению авторов законопроекта, это упростит процедуру определения статуса «дети войны».

«Такие же нормы действуют в Тверской, Курской, Ульяновской областях, Удмуртской Республики и Республики Саха (Якутия)», – пояснил депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте, инициатор законопроекта Дмитрий Михайлов.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева объяснила, что правительство не поддерживает такую инициативу. «На федеральном уровне статус до сих пор не определен. Преимущественно учитывается дата 2 сентября, как окончание Второй мировой войны. Предлагаем оставить такой, какая она есть. Потом могут возникнуть вопросы и предложения», – пояснила она.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян подчеркнул, что сегодняшний законопроект о «детях войны» менять не нужно, поскольку он работает правильно.

«Есть четкая дата, принятая всем мировым сообществом, для переноса доказательной базы не существует. Ссылаетесь, что в некоторых субъектах дата другая, но не уточняете, что в других некоторых стоит дата окончания Великой Отечественной войны», – заметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

По итогам обсуждения социальный комитет рекомендовал не принимать данный законопроект на сессии областного Собрания 25 апреля.