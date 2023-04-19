Общество

Шесть собак из Латвии не пропустили в РФ через границу в Псковской области

Шесть собак из Латвии не пропустили на территорию России на российско-эстонской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В пункте пропуска Шумилкино государственный инспектор ведомства провел ветеринарный контроль шести собак, которые перевозились в автотранспортном средстве из Латвии. Было установлено нарушение ветеринарных требований: отсутствовало разрешение Россельхознадзора на ввоз собак в Российскую Федерацию.

Ввоз домашних питомцев на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Животные возвращены на сопредельную территорию.