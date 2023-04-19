Общество

За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 22 единицы оружия и 180 патронов

38 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 17 по 23 апреля. Выявлено 17 административных правонарушения, изъято 22 единицы гражданского оружия и 180 патронов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.