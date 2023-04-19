Общество

Законодательный комитет Собрания заслушал годовой отчет псковского омбудсмена

Ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Псковской области представил омбудсмен Дмитрий Шахов. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов на заседании передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Доклад представлен на рассмотрение. Год оказался непростой. Это связано с резким изменением структуры обращения граждан. Напомню, 1 марта все сайты подверглись хакерской атаке. Велась работа с обращением военнослужащих и семей мобилизованных. Таких писем почти одна треть от числа всех обращений. Обращения стали более сложные, потребовали углубить знания о военном законодательстве. Доля таких обращений достигла 42%. Волнуют вопросы социальных прав - это 31%», – выступил Дмитрий Шахов.

Региональный омбудсмен отметил, что уменьшились обращения по личным правам, экологические и культурные жалобы были минимальны, а по линии ФСИН - сократились в два раза.

«Не было жалоб на ФСБ, таможню и налоговую. Жалоб на Псковское областное Собрание не поступало», – заключил он.

Депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрей Маковский отметил работу уполномоченного по правам человека Псковской области.

«Высоко оцениваем работу уполномоченного, многим регионам стоит поучиться. Была проблема с ростом цен на продукты. Хотелось бы узнать, были ли жалобы по росту цен на продукты или на УФАС?» – спросил он.

Дмитрий Шахов ответил, что жалоб не поступало. «Жалоб на УФАС на поступало. Это больше к предпринимателям. По росту цен жалоб не поступало. Жаловались на социальную жизнь, на пенсии», – сказал он.

По словам председателя парламентского законодательного комитета Алексея Севастьянова, доклад уполномоченного получился емким. По итогу обсуждения комитет принял данный доклад к сведению.