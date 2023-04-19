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Общество

Юрист назвал наиболее выгодное время для увольнения

24.04.2023 15:50|ПсковКомментариев: 0

Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. Чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад, заявил директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. 

«Проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но всё равно получить полную заработную плату», — приводит слова Южалина RT.

Рациональнее увольняться после праздников. Тогда работник все равно получит полную заработную плату, резюмировали в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ. 

«С увольнением лучше не медлить. Уходя по собственному желанию, работник должен предупредить работодателя за две недели — праздничные дни, как и выходные, учитываются», - добавили в СОЦПРОФ. 

Теги: #работа #увольнение
Источник: Псковская Лента Новостей
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