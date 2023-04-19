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«Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными? ВИДЕО

Общество

«Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными? ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 апреля. Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко: Что означает встреча президента и губернатора?

Будут ли губернаторские выборы в Псковской области конкурентными?

А что там в «Моглино»?

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.