«Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 апреля.
Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Что означает встреча президента и губернатора?
- Будут ли губернаторские выборы в Псковской области конкурентными?
- А что там в «Моглино»?
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.