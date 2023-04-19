Общество

МЧС будет по беспилотникам вычислять нарушителей противопожарного режима

МЧС будет по беспилотникам вычислять нарушителей противопожарного режима с мая.

Также к мониторингу будет относиться и зарастание участков сухой травой. Об этом со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева сообщает FlashNord.

По словам Еникеева, для этого будут применяться квадрокоптеры. Нарушителям выставят соответствующие предостережения. Если после этого не будут устранены недочеты, то следующим этапом станут внеплановые надзорные мероприятий и привлечения к ответственности.