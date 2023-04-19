Общество

Россиянам рассказали, кому остался один день для подачи налоговой декларации

Остался один день для того, чтобы отчитаться перед налоговой о доходах. Какие ожидания и кто должен представить к 25 апреля, у кого есть еще время до конца месяцев и что будет, если не сдать отчет вовремя, разбиралась « Парламентская газета ».

Завтра, 25 апреля, день икс по декларации для уязвимых предпринимателей. Так, например, у ИП, которые нанимают сотрудников, истекает срок персонифицированных доказательств о физлицах за март — это новый вид получения. Также к этой дате нужно сдать:

расчет 6-НДФЛ и по страховым взносам за 1 квартал 2023 года;

декларация по НДС за 1 квартал 2023 года — ИП, находящиеся на общей совокупности;

декларацию по налогообложению тем, кто на упрощенке за 2022 год.

Но не только налоговики в ожидании. В таком же режиме и Фонд пенсионного и социального страхования. По итогам 2022 года отчетность сдается по старой форме. А вот за 2023 год — по новой. До 25 апреля всем ИП с наемными работниками нужно сдать сведения:

о периодах работы (стажа) за 2023 год;

о взносах на травматизм за 1 квартал 2023 года;

о дополнительных взносах на накопительную пенсию за 1 квартал 2023 года.

Кроме того, не стоит забывать, что до конца апреля нужно сдать и декларацию 3-НДФЛ. Фактически срок продлевается до 2 мая, так как 30 — это выходной, а 1 мая — праздничный день.

Декларацию 3-НДФЛ необходимо сдавать не только предпринимателям, но и обычным гражданам, которые получили в прошлом году доход. Эта обязанность появляется у того, кто в 2022 году:

Продал или получил в дар не от родственников недвижимость.

Получил в подарок автомобиль, акции, паи.

Сдавал квартиру, дом, дачу, авто в аренду.

Выиграл в лотерею или на тотализаторе.

Получил доход из-за рубежа. Например, гонорар за книгу, статью, работу.

Что касается недвижимости, то тут есть исключения. От налогообложения и, соответственно, декларирования по общему правилу освобождаются в случае, если проданная квартира была в собственности пять и более лет. Но и от этого правила есть отступления. Достаточно и трех лет, если квартира, дом или дача достались по наследству или в дар от родственников, или были приватизированы, или получены по договору ренты. Если же квартира была куплена в новостройке по договору долевого участия, то срок владения надо отсчитывать с момента, когда выплачена полностью вся сумма.

Сдать декларацию 3-НДФЛ должны также частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. А сам налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2023 года.

Есть и поблажки, связанные со стоимостью всего этого имущества. Например, освобождаются от уплаты налога собственники, которые продали недвижимости за год на сумму не более одного миллиона рублей.

Если декларацию или отчетность не сдать вовремя, то будет штраф. Это касается и ИП, и простых граждан. Специалист по налогам, бухгалтер Юлия Мин рассказала, что, согласно ст. 119 НК РФ, штраф за просрочку рассчитывается в процентах от не уплаченной в установленный срок суммы налога, отраженной в «опоздавшей» декларации. Его величина составляет 5% этой суммы за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления декларации, но не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы.