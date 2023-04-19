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Общество

При поддержке завода «Титан-Полимер» в Пскове прошла экоакция «Чистые игры»

25.04.2023 08:30|ПсковКомментариев: 0

Экологический квест «Чистые игры» состоялся на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной в Пскове 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото здесь и далее: пресс-службе завода «Титан-Полимер»

Вместе с организаторами, волонтерами и помощниками порядок наводили 150 человек в составе 35 команд.

Общими усилиями с пляжа в микрорайоне Овсище было убрано 246 мешков мусора - это 1861,74 килограмма. Из них:

  • смешанные отходы - 132 мешка,
  • пластик - 50 мешков,
  • стекло - 64 мешка,
  • батарейки - 61 штук,
  • банки - 216 штук,
  • громоздкие отходы - 30 кг,
  • шины - 300 кг.

Победители командных соревнований получили эконаборы от завода «Титан-Полимер».

Теги: #Чистые игры #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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