При поддержке завода «Титан-Полимер» в Пскове прошла экоакция «Чистые игры»

Экологический квест «Чистые игры» состоялся на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной в Пскове 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».
Фото здесь и далее: пресс-службе завода «Титан-Полимер»
Вместе с организаторами, волонтерами и помощниками порядок наводили 150 человек в составе 35 команд.
Общими усилиями с пляжа в микрорайоне Овсище было убрано 246 мешков мусора - это 1861,74 килограмма. Из них:
Победители командных соревнований получили эконаборы от завода «Титан-Полимер».