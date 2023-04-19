Препарат против рака с низкими побочными эффектами создали в России

Ученые МИСИС разработали новое средство для лечения онкозаболеваний –– рибоплатин. Результативность лекарства основана на его адресном воздействии.
Действующее вещество активируется и производит работу непосредственно в опухоли. При этом вредное влияние на весь организм пациента сводится к минимуму, сообщают «Известия».
Лекарство состоит из рибофлавина, также известного как Витамин В2, и цисплатина, соединенного в биоактивную молекулу. Применение двух компонентов имеет синергетический эффект.
По словам исследовательницы, при такой химиотерапии количество действующего вещества можно контролировать интенсивностью и длительностью облучения опухоли.
В настоящее время ученые намерены приступить к испытанию препарата на животных.