Общество

Препарат против рака с низкими побочными эффектами создали в России

Ученые МИСИС разработали новое средство для лечения онкозаболеваний –– рибоплатин. Результативность лекарства основана на его адресном воздействии.

Действующее вещество активируется и производит работу непосредственно в опухоли. При этом вредное влияние на весь организм пациента сводится к минимуму, сообщают «Известия».

Лекарство состоит из рибофлавина, также известного как Витамин В2, и цисплатина, соединенного в биоактивную молекулу. Применение двух компонентов имеет синергетический эффект.

«Созданный в ходе наших исследований препарат накапливается в раковых клетках и активируется при облучении опухоли синим цветом. При этом высвобождается цисплатин, который связывает ДНК больных клеток. Одновременно происходит генерация рибофлавином в крови активных форм кислорода, который также поражает злокачественные образования», –– рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская.

По словам исследовательницы, при такой химиотерапии количество действующего вещества можно контролировать интенсивностью и длительностью облучения опухоли.

В настоящее время ученые намерены приступить к испытанию препарата на животных.