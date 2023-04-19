Общество

Подрядчика из Пскова признали недобросовестным из-за срыва поставки песка

ООО «Ойлконтинент» и индивидуального предпринимателя в Псковской области внесли в реестр недобросовестных подрядчиков за неисполнение обязательств по контрактам. Два дела о включении в реестр рассмотрела комиссия Псковского УФАС России на прошлой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Компания ООО «Ойлконтинент» из Татарстана выиграла контракт на поставку бензина для транспорта псковского фонда пенсионного и социального страхования на сумму почти 500 тысяч рублей. Оплата за бензин должна была осуществляться по топливным картам, которые, как оказалось, были заблокированы, и заправка для заказчика была невозможна.

После направления нескольких претензий заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и подал заявку на включение топливную компанию в РНП. Как выяснили в УФАС, причин для блокировки карты у ООО «Ойлконтинент» не было. За неисполнение условий контракта ООО «Ойлконтинент» было включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Также в РНП внесли индивидуального предпринимателя из Пскова, который не выполнил условия двух госконтрактов и не поставил в срок щебень и песок для управления автомобильных дорог Псковской области.

Из-за недобросовестного отношения к исполнению своих обязательств по контрактам и срыва их исполнения подрядчики лишились права участвовать в торгах в течение 2 лет.