Общество

Артур Гайдук представил обращения граждан Великих Лук на сессии Собрания

Вопрос о контроле за устранением выявленных нарушений в Великих Луках поднял лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом месяце посетил Великие Луки. Прошелся по тем объектам, о которых мне писали граждане. Путепровод через железнодорожные пути... Подземная река размывает подземные переходы... Подземный переход не оборудован для инвалидов, и он не введен в эксплуатацию. Но за переход наверху людей ловят и штрафуют», – выступил Артур Гайдук.

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Депутат также рассказал о лицее на улице Заслонова. По его словам, это одно из лучших образовательных учреждений, которое построено в Псковской области, однако он призвал обратить внимание на состояние футбольного поля.

«Контролируется ли устранение нарушений? Люди продолжают писать и жаловаться», – заключил он.