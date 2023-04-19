Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостья студии — глава Псковского района Наталья Федорова.

Ведущий - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Речь в программе пойдет о проектах социально-экономического развития и перспективах Псковского района, прошедшем в Пскове форуме «Единой России» и старте выборов 2023 года. Кроме того, муниципальный руководитель ответит на вопросы о мотивации в работе главы района и планах.

Свои вопросы Наталье Федоровой вы можете задать по телефону прямого эфира 56-73-72.