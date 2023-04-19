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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой

25.04.2023 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостья студии — глава Псковского района Наталья Федорова.

Ведущий - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Речь в программе пойдет о проектах социально-экономического развития и перспективах Псковского района, прошедшем в Пскове форуме «Единой России» и старте выборов 2023 года. Кроме того, муниципальный руководитель ответит на вопросы о мотивации в работе главы района и планах.

Свои вопросы Наталье Федоровой вы можете задать по телефону прямого эфира 56-73-72.  

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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