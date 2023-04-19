Общество

Псковских пожарных не будут наказывать за оправданный риск

Псковских пожарных не будут наказывать за оправданный риск. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В соответствие с федеральным законодательством приводится статья закона Псковской области «О добровольной пожарной охране в Псковской области». Согласно законопроекту, вводятся понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость» при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Также устанавливаются случаи освобождения от ответственности личного состава добровольной пожарной охраны, участвовавших в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ в условиях оправданного риска и крайней необходимости.