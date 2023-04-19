Псковских пожарных не будут наказывать за оправданный риск. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
В соответствие с федеральным законодательством приводится статья закона Псковской области «О добровольной пожарной охране в Псковской области». Согласно законопроекту, вводятся понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость» при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Также устанавливаются случаи освобождения от ответственности личного состава добровольной пожарной охраны, участвовавших в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ в условиях оправданного риска и крайней необходимости.