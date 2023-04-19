Общество

Четырех мировых судей назначили в Псковской области

Четырех мировых судей назначили в Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковской областного Собрания на сессии 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Сиваева назначили на должность мирового судьи судебного участка №13 в Печорском районе на неограниченный срок полномочий. Родился в 1974 году. Специальность – юрист. Имеет квалификационный класс. Майор юстиции. Ранее работал следователем в Порхове. С 2020 по настоящее время - мировой судья участка №12.

Тамару Финаженок утвердили на должность мирового судьи судебного участка №14 в Пустошкинском районе на неограниченный срок полномочий. Родилась в 1977 году. Специальность – юрист. Стаж юридической специальности более 14 лет, стаж мирового судьи более 7 лет. С 2015 года – мировой судья участка №14.

Полину Касьяненко определили на должность мирового судьи судебного участка №16 в Пушкиногорском районе на трехлетний срок полномочий. Родилась в 1986 году. Специальность – юрист. Стаж по специальности более 10 лет. Ранее работала секретарем судебного заседания в Псковском районом суде. С 2022 года по настоящее время – помощник судьи Псковского областного суда.

Сергея Пивоварова назначили на должность мирового судьи судебного участка №30 в Пскове на неограниченный срок полномочий. Родился в 1979 году. Специальность – юрист. Стаж юридической специальности более 20 лет, стаж мирового судьи более 12 лет. Ранее работал в администрации города Пскова. С 2010 года по настоящее время мировой судья участка №30.

В ходе тайного голосования их кандидатуры поддержали единогласно.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил судей с назначением и пожелал им справедливого правосудия.