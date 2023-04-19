Общество

Инициативу КПРФ о порядке присвоения статуса «дети войны» не поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали инициативу КПРФ о корректировке даты рождения для получения статуса «дети войны», передает с сессии регионального парламента 25 апреля корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проект федерального закона внес руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрий Михайлов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Проект закона Псковской области подготовлен фракцией КПРФ «в целях справедливого наделения особым социальным статусом "дети войны" граждан, проживающих в Псковской области и родившихся в период с 22 июня 1928 года по 31 декабря 1945 года в пределах границ СССР или в пределах границ территорий, принятых в состав СССР».

Коммунисты предлагали изменить предельную дату рождения для включения в категорию «дети войны»: со 2 сентября 1945 года на 31 декабря 1945 года.

Парламентский комитет по труду и социальной политике рекомендовал отклонить инициативу.

«Почему именно 31 декабря и не 46 год?» – спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Дмитрий Михайлов объяснил, что такое обращение поступило от отделения общества детей-войны, «чтобы не было путаницы».

«Путаницы не может быть, так 2 сентября – окончание Второй мировой войны. Такие даты путать не очень корректно. Вопрос в объяснении, а именно почему так должно быть», – заключил Александр Братчиков.

Поддержали проект постановления 6 депутатов, проголосовали против - 15 , воздержались - 2.