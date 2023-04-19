Общество

Наталья Федорова: Псковский район преобразился благодаря работе команды губернатора

Псковский район за последний годы преобразился. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучила глава Псковского района Наталья Федорова. По ее словам, в последние годы было отмечено развитие инфраструктуры.

В числе позитивных изменений глава района отметила строительство новых жилых домов, социальных объектов.

«Все это стало возможным благодаря слаженной работе команды губернатора Псковской области. И было бы хорошо этот курс продолжить», – подчеркнула Наталья Федорова.

Напомним, в пятницу, 21 апреля, в Пскове прошел большой предвыборный форум «Единой России». Его участниками, наряду с региональными лидерами ЕР, стали секретари первичных и местных отделений со всей области. Наталья Федорова также приняла участие в мероприятии.

До форума состоялось заседание регионального политсовета, где кандидатуру губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поддержали для участия в предварительном голосовании «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов на должность главы региона.