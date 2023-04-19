Общество

«Гайд-парк»: Наталья Федорова о перспективах Подпсковья, выборах-2023 и мотивации в работе главы района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 апреля. Гостья студии — глава Псковского района Наталья Федорова.

Ведущий - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Речь в программе шла о проектах социально-экономического развития и перспективах Псковского района, прошедшем в Пскове форуме «Единой России» и старте выборов 2023 года. Кроме того, муниципальный руководитель ответила на вопросы о мотивации в работе главы района и планах.

Об этом и многом другом — в эфире.