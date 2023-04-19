Общество

Новые квадрокоптеры передал в зону спецоперации глава Дновского района

Новые квадрокоптеры, один из которых оборудован тепловизором, передал в зону проведения спецоперации глава Дновского района Михаил Шауркин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram

Глава муниципалитета рассказал, что просьбу о приобретении таких аппаратов ему передали некоторое время назад. Тогда Михаил Шауркин обратился за помощью к спонсорам, и на призыв откликнулся генеральный директор «Металлообрабатывающего завода» Александр Шереметьев.

После покупки оборудования администрация Дновского района ожидала прибытия бойцов в город Дно для передачи груза, пишет «МК в Пскове».