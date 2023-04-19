Общество

Студенты посетили псковский органик-центр и прошли обучение по охране труда

Экскурсия для профсоюзного студенческого актива прошла на базе органик-центра «Активное село» в деревне Логозовичи Псковского района сегодня, 25 апреля. Мероприятие организовали в рамках проведения недели охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Для России "Активное село" является уникальным социальным центром сушки сельхозпродукции. Это псковский чай и псковские заедки - фруктовые, ягодные, овощные, мясные слайсы, чипсы, варенье, квашение)», - напомнили в облсовпрофе.

Познакомили студентов с предприятием директор Анна Войченко и экскурсовод Елена Волынская.

Всем участникам перед экскурсией выдали спецформу для дальнейшего ознакомления с условиями охраны труда на предприятии.

Студенты продегустировали образцы выпускаемой продукции и попробовали сами приготовить конфеты из исландского мха.

Кроме того, были проведены квесты и интерактивное обучение по охране труда и промышленной безопасности. После специалист Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк провел мастер-класс по оказанию первой помощи.

«Считаю данное мероприятие очень важным и актуальным на неделе охраны труда. Мы привлекаем студентов для того, чтобы они уже со студенческой скамьи имели понимание условий охраны труда на производстве. Спасибо за возможность познакомиться с производством и натуральной продукцией Псковского края. Хочется отметить, что данная организация имеет 100-процентную профсоюзную численность, чем мы очень гордимся!» - отметил Председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов.