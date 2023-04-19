Общество

Белорусские коровы не прошли ветконтроль на границе РФ в Псковской области

Белорусские коровы не прошли ветеринарный контроль на границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В деревне Лобок Невельского района сотрудники ведомства провели ветеринарный контроль четырех голов крупного рогатого скота, животных перевозили из Республики Беларусь в неспециализированном автотранспортном средстве.

Было установлено, что коровы перемещались с территории Республики Беларусь в Невель без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, отсутствовали результаты проведения исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, их маршрут не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение четырех сельскохозяйственных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.