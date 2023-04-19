Общество

Псковская делегация принимает участие в марафоне «Знание. Первые» в Москве

Делегация Псковской области принимает участие в просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В составе делегации Псковской области школьники, студенты колледжей, которые являются победителями просветительских игр 2022: Софья Радион, Кирилл Конярский, Ксения Королевская, Елизавета Самсонова, а также абсолютный победитель областного этапа конкурса «Учитель года — 2023» Иван Марченко и финалист конкурса Дарья Саханкова. Участие в марафоне проходит при поддержке комитета по образованию Псковской области.

Открыл марафон в Москве первый заместитель руководителя администрации арезидента Российской Федерации Сергей Кириенко. «Возможность внести свой вклад в победу есть у каждого, и этому посвящен марафон "Знание. Первые“», — подчеркнул он.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.