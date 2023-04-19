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Общество

Фотофакт: Табличка со шрифтом Брайля оказалась недоступна для незрячих на здании ПсковГУ

26.04.2023 07:38|ПсковКомментариев: 0

На недоступную для людей с инвалидностью по зрению табличку со шрифтом Брайля на здании института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ обратила внимание горожанка. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Екатерина Козырева / «ВКонтакте»

«Вечерняя прогулка по городу не оставила равнодушной. Как всегда, взор мой притянули самые невероятные "красоты", которым не перестаю удивляться. У нас "всë для людей"! А уж если что-то касается так называемой "недоступной" доступной среды, то это вообще раздел фантастики, о котором Джеймс Кэмерон (режиссёр "Аватара" – ред.) не догадывается. На здании бывшего духовного училища, в котором сейчас располагается ПсковГУ, а именно – институт медицины и экспериментальной биологии, – висит табличка, оповещающая об этом. Все бы ничего, но внизу таблички зачем-то прилепили шрифт Брайля. Я так и не смогла понять, зачем. Потому что со своим ростом 158 сантиметров, стоя на самом краю верхней ступени, я так и не смогла дотянуться до него», – отметила псковичка.

Она в шутку предположила, что по общестатистическим данным слабовидящие люди должны быть не ниже 190-200 сантиметров.

«Очень надеюсь, что виной тому реставрационная сетка, из-за которой нет возможности повесить табличку ниже, а не одна из двух проблем России-матушки, но я не о дорогах», – заключила местная жительница.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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