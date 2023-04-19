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Общество

Экономист назвал малоизвестные выплаты, которые можно получить в России

26.04.2023 09:37|ПсковКомментариев: 0

Некоторые выплаты в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, пояснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

О них знают далеко не все. Например, некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, и для их получения требуется собрать бумаги, чтобы подтвердить статус. При начислении учитывается много факторов: доход, который приходится на каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст и работа родителей, рассказал экономист агентству «Прайм».

Пенсионерам тоже полагаются разовые выплаты в дополнение к пенсии. Например, тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, заплатят от десяти до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Если к моменту выхода на пенсию у россиянина есть иждивенцы, то он также может получать дополнительные деньги.

Теги: #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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