Общество

Более 30 млн рублей штрафов взыскала Псковская таможня с начала года

Псковская таможня за первые три месяца текущего года взыскала административных штрафов на сумму, превышающую 31,6 млн рублей. Это на 40% больше суммы, взысканной за первый квартал 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

В первом квартале по 284 постановлениям судов товары, обращенные в федеральную собственность и изъятые из оборота, переданы в уполномоченные органы для распоряжения. Их общая стоимость превысила 126,5 млн рублей.

«Административная ответственность предусматривает вид наказания, как административный штраф, так и применение конфискации товара. После завершения административного производства товар либо возвращается владельцу для декларирования, либо по решению суда передается в федеральную собственность», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

По его словам, основной объем товаров, обращенных в федеральную собственность, в первом квартале передали в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. Алкогольную и спиртосодержащую продукцию - в Росалкогольрегулирование. Товар, относящийся к категории оружия, передали в Росгвардию.