Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним итоги недавней встречи президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также результаты состоявшегося в Пскове форума секретарей местных отделений и первичек «Единой России». Кроме того, разговор коснется избирательной кампании в районах, реализации муниципальной реформы и итогов апрельской сессии областного Собрания.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена