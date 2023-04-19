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Общество

Прокуратуру попросили проверить Сбер на законность контента нейросети Kandinsky

26.04.2023 15:05|ПсковКомментариев: 1

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность Сбера на соответствие российскому законодательству генерируемого нейросетью Kandinsky 2.1 контента. 

«Прошу вас проверить деятельность ПАО "Сбербанк" в части разработки Kandinsky, целевого использования средств на данный проект, контрагентов при разработке указанного проекта, а также на соответствие действующему законодательству генерируемого Kandinsky контента и в случае необходимости принять необходимые меры прокурорского реагирования», - приводит текст письма ТАСС.

Парламентарий отметил, что при тестировании системы нейросеть генерировала ответы на запросы о России, которые заведомо способствуют «формированию ее негативного образа и положительного образа недружественных стран». «В частности, при запросах со словом "российский", "Россия", "русские" и даже "российский флаг", "флаг Российской Федерации" ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе "флаг Украины" и "флаг Америки" картинки полностью соответствует цветам и дизайну флагов указанных стран», - пояснил он. Кроме того, по словам Миронова, при запросе «Донбасс - это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага.

Таким образом, подчеркнул Миронов, можно предположить, что при создании Kandinsky использовали не переработанные разработки недружественных государств, ведущих информационную, ментальную войну против России, формирующие у пользователей сети негативное отношение к стране, россиянам, патриотизму, к государственным символам РФ. «Особую опасность представляет, что пользователями Kandinsky являются и несовершеннолетние школьники, у которых будет формироваться негативное восприятие своей страны», - добавил депутат.

Версию своей нейросети Kandinsky 2.1 Сбер выпустил 4 апреля. С момента ее выхода на 11 апреля было сгенерировано уже более 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн. В новой версии Kandinsky 2.1 кардинально улучшена генерация изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты. Благодаря этому новая модель содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд. 

Теги: #Сбер #нейросеть
Источник: Псковская Лента Новостей
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