Общество

Сенаторы одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за продажу сигарет и вейпов детям

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотиносодержащей продукции и за ее продажу детям.

Согласно документу, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции предусмотрен штраф для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей (действует - от 1 до 2 тысяч рублей). За те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, - штраф для граждан в размере от 5 до 7 тысяч рублей (действует - от 2 до 3 тысяч рублей), уточнил «Интерфакс».

Закон также усиливает административную ответственность за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предусмотрев штраф для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей (действует - от 20 до 40 тысяч рублей); для должностных лиц - от 150 до 300 тысяч рублей (действует - от 40 до 70 тысяч рублей); для юрлиц - от 400 до 600 тысяч рублей (действует - от 150 до 300 тысяч рублей).

Устанавливается административная ответственность за нарушение установленных правил отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, выразившееся в отпуске указанных лекарств без рецепта.

За эти деяния закон предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей; для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей. Фармацевтические работники, совершившие указанное административное правонарушение, несут административную ответственность как должностные лица.